Quiénes son los 2 científicos latinoamericanos premiados con el "Oscar Verde"

47 minutos

Micaela Camino: salvaguardar el bosque del Chaco seco en Argentina

"No terminábamos de entender qué estaba pasando, no había transparencia en lo que sucedía porque la gente no tiene la seguridad en la tenencia de la tierra. La mayoría no tienen los títulos, no porque no deberían tenerlos, sino porque el Estado no se los ha reconocido".