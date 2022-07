Lolita Lebrón: la nacionalista puertorriqueña que lideró un tiroteo en el Congreso de EE.UU. y pasó a ser un ícono cultural al salir de prisión

8 minutos

"Cuando yo crecí no había muchos referentes de mujeres para quienes éramos independentistas. Al ver a Lolita, me transformó porque me dio un norte", sostuvo la excandidata al senado de Puerto Rico por el Partido Independentista.