La modelo que se hizo viral en redes haciendo la limpieza en casa de personas con depresión

1 hora

"Él nos pidió ayuda"

Búsqueda de participantes

Cuando no está limpiando las casas, Milgrau se dedica a su carrera de modelo o hace publicidad para sus redes sociales. "No es con la limpieza que ganamos dinero, así que no podemos vivir solo de eso en este momento", comenta.

Situaciones precarias

Depresión y tareas cotidianas

"Esto significa que muchas veces las personas son incapaces de hacer las tareas cotidianas más simples, como las tareas del hogar y también las de cuidado personal, como bañarse y hacer ejercicio. Y esto no es porque la persona no quiera, es porque no puede y no tiene energía para hacer sus actividades", añade.