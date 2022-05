El ascenso y estrepitosa caída de Boris Becker, uno de los tenistas más exitosos de la historia

"Esa actitud le ha pasado factura"

El ex número uno del mundo fue declarado culpable de ocultar millones de dólares en activos para evitar hacer frente a sus deudas. Se le absolvió de otros 20 cargos.

El alemán favorito de Gran Bretaña

"Lo último en lo que todos pensaban era en que me convirtiera en tenista profesional", declaró a un periódico estudiantil en 2012.

Entrenó a Djokovic

"Afecta a tu confianza en ti mismo", indicó más tarde. "No sabía qué escribir en mi pasaporte como profesión. ¿Extenista?"

Diplomático de un país africano

Pero sus finanzas ya habían estado bajo el punto de mira de la justicia. En 2002 un tribunal de Múnich multó a Becker con cerca de US$315.000 euros y le impuso una pena condicional de dos años de prisión por evasión fiscal de US$ 1, 8 millones.

Presionado sobre su deuda en 2018, Becker le dijo Andrew Marr de la BBC: "Cuando mencionas el nombre de Boris Becker, la gente pierde su realidad o su sentido de los hechos y comienza a imaginar cosas que no son del todo ciertas".

Sin remordimiento, según la jueza

Después de unas dos semanas para presentar pruebas, los miembros del jurado declararon culpable a Becker de sustracción de propiedad, de dos cargos de no revelación de patrimonio y otro de encubrir deudas.

"Su derrumbe no es solo una caída en desgracia; equivale a la peor humillación pública para este hombre", indicó a la corte su abogado, Jonathan Laidlaw QC.

"Boris Becker no tiene literalmente nada y tampoco queda nada de lo que fue la más brillante de las carreras deportivas, y eso se denomina correctamente nada menos que una tragedia".

No obstante, la jueza Deborah Taylor consideró que Becker no había mostrado remordimiento ni aceptación de la culpa: "Si bien acepto su humillación como parte del proceso, no ha habido humildad", le dijo.