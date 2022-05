Mitos y realidades sobre los computadores cuánticos

59 minutos

Nada de magia ni fantásticos superpoderes

Coreografía matemática

He perdido la cuenta de la cantidad de ocasiones en las que me he encontrado explicaciones como "científicos desarrollan un ordenador cuántico un millón de veces más rápido que los ordenadores tradicionales". Por llamativas que puedan resultar estas afirmaciones, son totalmente erróneas.