La polémica campaña contra "mirones" en el metro de Londres (y por qué se considera acoso sexual)

24 minutos

"Mirar fijamente de manera intrusiva y sexual es acoso sexual y no se tolera", dice este cartel en el metro de Londres.

Los carteles forman parte de un esfuerzo nacional para frenar diferentes tipos de acoso y comportamientos no deseados en la red de transportes de la capital británica que afectan principalmente - pero no exclusivamente - a las mujeres.

El objetivo es "retar la normalización de estos comportamientos" dice Transport for London (TfL), el organismo local encargado de la gestión del sistema de transportes.

"La criminalización de mirar a otras personas en un espacio público es preocupante", se lee en un artículo publicado recientemente en la revista británica The Spectator.

Los carteles forman parte de una campaña más amplia para frenar el acoso que se da principalmente, pero no exclusivamente, a las mujeres.

"Podía sentir cómo el hombre me miraba"

Después, ella corrió hacia las escaleras. "Me di la vuelta y él estaba allí, saludándome", recuerda.

"Ver eso me hizo sentir que tengo derecho a sentirme cómoda ", asegura.

Ella dice que durante el trayecto de 25 minutos el hombre "no despegó los ojos" de ella.

"Mirar fijamente a alguien puede no parecer 'tan malo' para algunos, pero puede ser el comienzo de algo más. Me ha pasado haber recibido ese tipo de miradas y que luego me siguieran".