Cómo hacer una poción de amor científicamente acreditada

Soy biomédica y entusiasta de la neurociencia, y me planteé la tarea de hacer una poción de amor científicamente acreditada.

"Los humanos somos una especie increíblemente cooperativa, no porque nos amemos, sino porque tenemos que sobrevivir", dice la doctora Anna Machin, antropóloga evolutiva de la Universidad de Oxford que investiga la ciencia detrás de nuestras relaciones más cercanas.

"Pero hemos desarrollado redes sociales muy complejas en las que no sólo amamos a los amantes, sino también a los niños, la familia, los amigos, las mascotas, Dios, etc. pues necesitamos hacer tres cosas clave:

"Además, la gente no es muy amable a veces. Miente, engaña y roba".

Los primeros ingrendientes

"La dopamina es el químico de recompensa de tu cuerpo, pero cuando se libera en relación con la atracción y el amor, es para motivar te a hacer un esfuerzo -para que vayas a charlar con la persona que te gustó- pues la oxitocina es fabulosa, pero si la libera sola, puede hacerte sentir tan relajado que no te molestas en hacer nada".

Los efectos no son de larga duración.

"El amor humano puede durar décadas, y la oxitocina y la dopamina son fabulosas, pero nos volvemos tolerantes a ellas , y sus efectos no duran mucho tiempo".

Okay, tenemos: oxitocina relajante, dopamina vigorosa, serotonina obsesiva y beta endorfina adictiva... ¿convendrá añadir afrodisíacos?

El deseo

"Hay mucha evidencia anecdótica a lo largo de la historia sobre los efectos de los afrodisíacos. Pero las pruebas científicas no tienden a respaldarla", señala doctora Kate Lister, y subraya que "es algo muy difícil de medir en un laboratorio".

" Si consideras que algo es afrodis ía co, probablemente lo será: el efecto placebo está bien documentado ", añade la historiadora del sexo y autora de "La curiosa historia del sexo".

Evitar a toda costa

No, gracias.

Okay: nuestra poción sólo admite sabores vibrantes e intensos. Pero, ¿qué tipo de aromas?

¿Cómo debe oler?

"Como olor de control, que pensamos que no tendría ningún efecto, usamos el aroma de los bollos de canela horneados. ¡ Y los bollos de canela tuvieron un efecto mayor que todos los perfumes juntos ! ".

Por supuesto, no es tan simple . Cada individuo responde de manera distinta.

Tu decisión

"A menudo olvidamos que, tal vez no tanto la atracción, pero el amor y el mantenimiento de las relaciones también es una elección. Elegimos estar enamorados. Elegimos comportarnos amorosamente y elegimos cuidar a otras personas", dice el autor de "Atracción explicada: la ciencia de cómo formamos nuestras relaciones".

"Las personas que se centran en cosas como los genes y la neurociencia nos absuelven de esa responsabilidad diciendo 'no eres tú, no has tomado una decisión consciente. Es tu cerebro diciéndote que te sientes de esta manera'".