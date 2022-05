El físico atómico que perdió "el mayor secreto del planeta" en el baño de un tren (y el misterio de dónde fue a parar)

¿Qué había pasado?

En la noche, sacó el documento para leerlo y tomar notas antes de irse a dormir. Cuando se despertó por la mañana, se lo llevó al baño consigo para no dejarlo descuidado en el camarote No. 9, pero se le quedó en el cubículo que ahora estaba ocupado.

En primer lugar, Lyons no pudo localizar a una pareja "ordinaria, vestida con sencillez", de entre 30 y 40 años, y su hijo pequeño, que había comprado billetes a última hora y ocupaba las literas inferior y superior del camarote No. 1.

Aún más preocupante fue no encontrar al ocupante de la litera inferior No. 8, diagonalmente opuesta a Wheeler.

¿Cuál era el contenido del papel de la bomba H?

Miedo y paranoia

La carga de Eisenhower

¿Dónde estaba el documento?

* Roger Hermiston es escritor y periodista. Su último libro es "Two Minutes to Midnight: 1953 - The Year of Living Dangerously" (Biteback Publishing, 2021). Este artículo se publicó enla revista BBC History Revealed.