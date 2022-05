Enfermedad de la motoneurona: el extraordinario caso de Lucy Lyntott, la segunda mujer en el mundo en tener dos hijos después de ser diagnosticada

1 hora

Dificultades en la movilidad y el habla

Amigos de la escuela

Ayuda

Nuevo embarazo

Matrimonio

"No soy materialista", dice. "A mí lo que más me interesa es mi familia y pasar tiempo con la gente que amo, porque no sé cuánto tiempo me queda por delante".