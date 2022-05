El Chevalier d'Éon: el espía transgénero del siglo XVIII que desafió a la corona francesa

9 minutos

"Debe reconocerse ciertamente que ella es la persona más extraordinaria de la época... no hemos visto a nadie que haya unido tantos talentos militares, políticos y literarios", dijo el británico "The Annual Register" del año 1781, refiriéndose a la dama que aparece retratada arriba con la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Luis de Francia.

Aunque rastrear su historia no es fácil, pues está llena de relatos contradictorios, especulaciones y rumores, su biografía "La vida militar, política y privada de Mlle. d'Eon", y la correspondencia personal sobreviviente, proporciona una gran cantidad de información en sus propias palabras.

Charles

"Como Luis XV jamás esperó obtener la paz tras tal derrota, dijo: 'No sólo D'Éon es mi mejor ministro secreto, sino también mi mejor oficial de la Guerra de los Siete Años', y le dio la Cruz de San Luis ", cuenta Luyt.

Chevalier

Y también como miembro del Secret du roi , una red de espías que actuaba como un canal no oficial en nombre del rey .

Caricatura de D'Eon titulada "Mademoiselle De Beaumont o The Chevalier D'eon", Inglaterra, 1777.

"Dicen que incluso cuando estaba vestido con el uniforme completo de soldado, la gente a veces lo confundía con una mujer vestida de hombre, y se extendieron los rumores de que realmente era una mujer", dice Jane Hamlin, presidente de The Beaumont Society.

"D'Éon daba sus propias respuestas", cuenta Catherine Arnold, autora de "City of Sin: London and its vices".