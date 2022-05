Amber Heard vs Johnny Depp: las fuertes alegaciones de la actriz en su primer testimonio en el juicio que enfrenta a la pareja

22 minutos

Una "relación mágica" que pasó a ser violenta

Heard acusa a Depp de haberla golpeado

"Estaba sentado en el sofá, estábamos teniendo una conversación normal, no había peleas, no había nada. Él estaba bebiendo y no me di cuenta en ese momento, pero creo que estaba consumiendo cocaína, tenía un frasco de cocaína".