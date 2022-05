Bill Gates: "Gasto miles de millones en vacunas, no hago dinero con ellas"

Bill Gates era hasta hace poco la persona más rica del mundo. Ese título lo ostenta ahora Elon Musk. Pero no se llevan bien entre ellos.

"No hay necesidad de que él sea amable conmigo", dijo Gates.

Cuando se le preguntó específicamente si había apostado contra Tesla, Gates respondió: "Eso no tiene nada que ver con el cambio climático. Tengo formas de diversificar".

"Las vacunas salvan vidas"

A Gates le interesan especialmente las redes sociales, no porque a través de ellas haya ganado millones de dólares, sino porque se ha convertido en el centro de teorías de la conspiración.

"Quiero decir, ¿realmente querría yo rastrear a la gente? Gasto miles de millones (de dólares) en vacunas, no gano dinero con ellas; las vacunas salvan vidas".

"Estuve en público recientemente y algunas personas me gritaron que los estoy rastreando. Eso es algo horrible ".

"No me gustó que tuviera reuniones con Jeffrey Epstein, no. Se lo dejé claro", dijo Melinda Gates a CBS en marzo.