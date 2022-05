"¡Cuán distintos son!": lo que revelan los autorretratos de Van Gogh sobre su vida y su obra

"Siempre pienso que las fotografías son abominables, y no me gusta tenerlas a mi alrededor, particularmente si son de las personas que conozco y amo", le escribió Vincent van Gogh a su hermana Wil.

"Entre los grandes predecesores de Vincent, solo su compatriota Rembrandt pintó más autorretratos más (40), pero fue durante una carrera cuatro veces más larga", apunta en conversación con BBC Mundo Martin Bailey, autor de Van Gogh Finale: Auvers and the Artist's Rise to Fame.