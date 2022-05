Por qué vuelven a encenderse las alarmas en las dos Coreas

50 minutos

"Pensé en conseguir un hacha, pero decidí que sería demasiado difícil de llevar, así que me conformé con un cuchillo".

De la foto con Trump al fin de los acuerdos

La audiencia no sabía qué hacer, recuerda el profesor Moon Chung-in, consejero en esa época del mandatario del Sur. Les habían dicho que este hombre era su enemigo, pero ahí estaba, en su suelo, proponiendo la paz.

Mientras tanto, Corea del Norte ha seguido desarrollando sus armas de destrucción masiva y las está probando una vez más con una frecuencia alarmante. Solo que esta vez, la pandemia y, ahora, la guerra en Ucrania implican que los ojos del mundo están centrado s en otra parte. Cuando se se le pregunta al profesor Chung-in si el gobierno fracasó, se pone a la defensiva. "¡No, no lo creo! ¿Hubo guerra?" Razona que por cinco años el gobierno de Moon mantuvo la paz durante una de las mayores crisis en las relaciones intercoreanas.

Derechos humanos "debajo de la alfombra"

Su organización, el Centro de Base de Datos para los Derechos Humanos de Corea del Norte,ha estado rastreando las violaciones de derechos humanos en Corea del Nortedurante más de dos décadas. Los últimos años no han sido fáciles.Los derechos humanos son el talón de Aquiles de Kim Jong-un, explica Hanna, y dice que, en un esfuerzo por evitar que el líder norcoreano se sintiera incómodo, el presidente Moon "los b arrió debajo de la alfombra ".

En un momento se "sugirió" a los refugiados norcoreanos no hablar de lo que habían vivido en su país.

Sus testimonios juegan un papel vital en la documentación de los abusos a los derechos humanos. Pero hace dos años, el gobierno de Corea del Sur les cortó el acceso al centro, lo que significa que ya no podían reunir sus pruebas.

Luego, Hanna comenzó a escuchar de los fugitivos a los que presionaban para que no hablaran públicamente sobre sus experiencias en Corea del Norte.

Incluso algunos recibieron llamadas de los policías locales que tenían asignados para ayudar en su integración al nuevo país. "¿Estás seguro de que es sensato hacer esto?", les decían.Hanna intentó desafiar al gobierno del Sur ante esta falta de información. "¿Qué vas a hacer cuando haya esta brecha entre la información y la evidencia, solo porque querías asegurarte de que Kim Jong-un no fuera humillado frente a la comunidad internacional?" preguntaba ella sin obtener mucha respuesta. "Lo que está pasando en Ucrania es horrendo" , concluye Hanna, "pero al menos lo sabemos". Se sabe terriblemente poco sobre la situación actual en Corea del Norte. Su autoimpuesto cierre de fronteras por coronavirus ha impedido que las personas y, por lo tanto, la información, salgan.

Una línea dura que enfurece a Corea del Norte

En la nueva etapa que ahora comienza no hay visos de que vuelvan los abrazos y apretones de manos entre las Coreas.

El Sur ha elegido aYoon Suk-yeol como nuevo presidente, un ex fiscal sin experiencia política previa que habla con dureza. En una entrevista reciente describió a Corea del Norte como el "principal enemigo" de su país y prometió adoptar un enfoque de línea dura en sus escaladas militares.

Pero la mayoría de los expertos ahora están de acuerdo en que Corea del Norte no tiene ninguna intención de renunciar a sus armas nucleares. Esta conclusión es previa a la guerra de Ucrania. El conflicto en Europa no ha hecho sino resaltar esta idea.

En cambio, Green predice una carrera armamentista entre el Norte y el Sur, en la que ambos construirán su arsenal y lo probarán con más frecuencia. Estas acciones no deberían conducir a la guerra, pero sí a un un error de cálculo por parte de cualquiera de los bandos.

"El futuro es sombrío"

Por lo general, los surcoreanos no prestan mucha atención a Corea del Norte, reconfortados por la creencia de que su objetivo real es Estados Unidos. Pero Si-yeol e stá a punto de comenzar su servicio militar obligatorio y, a medida que aumenta la tensión en la península, lucha por sacudirse el miedo.

"Sé que soy peculiar, pero me preocupa cuando Kim Jong-un dispara un misil", dice. "Me preocupa que esta nueva política de línea dura que estamos adoptando pueda provocar algún tipo de conflicto".

Lee Geon-il también se preocupa. No solía hacerlo, dice, pero la guerra en Ucrania le ha hecho pensar que podría pasar lo mismo aquí.

Será oficial de las Fuerzas Armadas y admite que no puede imaginar tener que liderar a sus hombres en una guerra real. Pero apoya al nuevo presidente. "Necesitamos responder con firmeza cuando ellos dicen que usarán armas nucleares, la amenaza está muy cerca".Mientras el profesor Moon Chung-in observa la oficina presidencial, reflexiona sobre su diplomacia fallida. "El futuro es sombrío", concluye. "No puedo ver un gran avance, no en mi vida. Perdimos nuestra oportunidad".