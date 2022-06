¿Qué dice la Biblia sobre el aborto?

En el canto número 139, el autor alaba a Dios y dice: "Tus ojos han visto mi cuerpo aún sin forma". "Y en tu libro estaban escritas todas estas cosas, que a continuación se formaron, cuando aún no había una de ellas", continúa.

Vida potencial

"Toda la discusión es esta: ser persona o no ser persona , cuándo comienza la vida", señala Moraes.

Por supuesto, esta interpretación no sucedió de la noche a la mañana y hay capas filosóficas para apoyar la comprensión religiosa de estas pocas líneas.

"La semilla tiene el potencial de convertirse en un árbol. Es la misma idea que se aplica a una persona. Incluso si en el momento de la fecundación no hay brazos formados, ojos formados, una persona completa, hay potencial para ello. Por lo tanto, si dejas esa potencia en su proceso natural, después de nueve meses oficialmente tienes una persona que viene al mundo".

La Red de Católicas por el Derecho a Decidir, un grupo que suele diverger de la posición oficial de la Iglesia en temas relacionados con los derechos sexuales y reproductivos, enfatiza que la Biblia no puede usarse para guiar la criminalización del aborto.

"El aborto no es un tema bíblico. Los temas bíblicos atañen a horizontes de organización de la sociedad, de la vida, de la línea de defensa de la vida para todos. Y la vida en abundancia , como dice el Evangelio", subraya la socióloga María José Rosado, profesora de la PUC-SP y presidente de la organización.

"En realidad, no hay base para invocar la Biblia a favor de esta restricción", dice. "Por el contrario, como demuestran las teólogas feministas, la Biblia debe servir para ampliar las posibilidades de realización de una vida plena".

"La Biblia no dice nada directamente sobre el aborto. No hay una declaración categórica específicamente sobre el aborto. Lo que tenemos son versículos que apuntan a la formación del ser humano en el vientre y cómo desde el vientre de la madre, el ser humano es un ser querido por Dios", destaca el estudioso de la hagiografía Thiago Maerki, investigador de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp) y asociado de la Hagiography Society, en Estados Unidos.

"La cuestión del aborto no es una cuestión bíblica", dice la socióloga Maria José Rosado, profesora de la PUC-SP.

Lo que hacen las iglesias es una interpretación de ciertos versículos, continúa Maerki. "La Biblia no tiene un mandamiento que diga 'no abortarás'. Tenemos el 'no matarás', que a menudo los religiosos toman para condenar también el aborto", dice.