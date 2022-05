Cambio climático: hay un "50% de posibilidades" de rebasar la línea roja del 1,5 ºC en el aumento de la temperatura

La importancia de medio grado

En los últimos siete años las temperaturas globales se han mantenido en torno a la marca de 1º C, con 2016 y 2020 empatados como los años más cálidos en el registro.

Los investigadores consideran que no es lo mismo rebasar 1,5 °C un año que registrar un aumento sostenido en el que las temperaturas no descienden por debajo de esa cifra. Lo más probable es que, aunque se supere en los próximos cinco años, vuelva a caer por debajo de 1,5º C. Sin embargo, hay poco lugar para la autocomplacencia.