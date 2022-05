Elon Musk asegura que revertirá la decisión de Twitter de vetar a Donald Trump

1 hora

"Yo sí creo que no estuvo bien excluir a Donald Trump [de Twitter]. Creo que fue un error porque alienó a una gran parte del país y, al final, no logró su objetivo de quitarle la voz a Donald Trump", dijo Musk durante un conversatorio del diario "Financial Times" este martes.