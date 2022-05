"Mi cuerpo no puede seguir": la conmovedora despedida de una presentadora británica con cáncer terminal

28 minutos

"Mi cuerpo ya no puede más", confesó Deborah James en una conmovedora publicación en la red social, donde señaló que no sabe cuánto tiempo le queda de vida .

Deborah James es la presentadora del podcast de la BBC You, Me and the Big C (en alusión a la c de cáncer), que aborda el día a día de las personas con la enfermedad.