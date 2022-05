Cuando alguien mata a su pareja abusiva, ¿es asesinato? El caso que dividió a dos familias

En el documental " Bad Love: Why Did Fri Kill Kyle? ", BBC Three habló con las personas más cercanas a Fri y Kyle sobre su relación, los casos judiciales y cómo lo que sucedió esa noche cambió todo para ambas familias.

Viernes, 21 de noviembre de 2014

"Mi madre me llamó histérica y me dijo que Kyle se había ido.

'Amor de la infancia'

"No creo que ella supiera lo que era el amor en ese entonces, pero dijo que lo amaba. Así que me hizo reír un poco".

"Fue el momento más feliz de su vida. Fueron muy buenos padres y no creo que nadie pueda decir que no lo fueron, los niños estaban bien cuidados", agrega Cody.

Tensión

Cheryce dice: "Si escuchas algo tanto, especialmente cuando eres muy frágil, tus hormonas están por todas partes por tener hijos y esas cosas, es muy fácil creer que... Puede romper el espíritu de alguien. Y eso es lo que me pareció: no era ni el rastro de lo que había sido".

La tía de Kyle, Betty Rowson, le dijo a BBC Three: "Le decíamos que no volviera pero él siempre lo hacía. Le dije muchas veces 'ella no es buena para ti, deshazte de ella', pero no lo hizo porque la amaba".