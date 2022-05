La periodista de la BBC que enfrentó el pasado esclavista de su familia en el Caribe, del cual se benefició personalmente

Conexión personal

El padre del primer ministro británico de la era victoriana William Gladstone era propietario de esclavos, al igual que un pariente lejano del ex primer ministro británico David Cameron . No es coincidencia que familias británicas prominentes fueran propietarias de esclavos.

Disculpas

Mientras hablábamos con vistas al resplandeciente mar Caribe, el embajador Gill me dijo que el asesinato de George Floyd fue "un profundo estímulo, no solo para Granada, sino también para el Caribe . La gente vio estas imágenes de un oficial de policía blanco arrodillado sobre el cuello de un hombre negro, que grita que no puede respirar. Y eso en sí mismo realmente nos hizo volver a pensar en las injusticias del racismo".

Visita a la plantación de Beausejour

Mala salud como legado

Cuando Phillip-Dowe me presentó ante un salón de clases repleto como descendiente de dueños de esclavos en Granada, las niñas me miraban con gran interés.

Buscando sobrevivientes

Reunirme con el dueño de la tienda, Garfield Hankey, no fue fácil. No estaba segura de si quería hablar conmigo. Nuestro conductor, Edwin Frank, un estudioso entusiasta de la historia de Granada, convenció a Hankey de que era importante que nos encontráramos cara a cara.

"La esclavitud no pertenece al pasado"

Una cosa que estoy explorando personalmente es cómo puedo contribuir a un fondo educativo del que podrían beneficiarse los estudiantes en Granada. Las chicas del convento de San José me dijeron que esto demostraría que me importaba su futuro y que quería enmendar el pasado.

"La esclavitud no pertenece al pasado", me dijo Sir Hilary. "Nuestros abuelos recuerdan a sus bisabuelos que fueron esclavos. La esclavitud es parte de nuestro presente. La esclavitud te niega el acceso a tu ascendencia. Te deja en este vacío".

"Sanar y seguir adelante"

"No, no lo hace", respondió ella. "Y entendemos que no se puede regresar y decir que eso nunca sucedió. No podemos hacer eso. Pero podemos reconocer que sucedió. Y podemos encontrar formas de repararlo tanto como sea posible".