Los ataques de la Alemania nazi que llevaron a México a entrar en la Segunda Guerra Mundial hace 80 años (y el momento transformador que generó para el país)

1 hora

Los hundimientos

La postura entre los países de América Latina era de no intervención, aunque muchos gobiernos -entre ellos el mexicano- sí condenaron las invasiones de la Alemania nazi.

La Alemania nazi de Adolf Hitler no mostró un plan claro para incluir a México en su bando, pero hubo algunos intentos de inteligencia.

"El hundimiento de los barcos mexicanos no es un caso aislado", le explica a BBC Mundo el historiador Veremundo Carrillo-Reveles, del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM).

La declaración de guerra

"El 13 de mayo el ataque vino. No decidido y franco, sino desleal , embozado y cobarde , asestado entre las tinieblas y con la confianza absoluta en la impunidad. Una semana más tarde se repitió el atentado frente a esta reiterada agresión, que vulnera todas las normas del derecho de gentes y que implica un ultraje sangriento para nuestra patria", le dijo el presidente Ávila Camacho a la nación.

En los hechos, el país no esperaba ni tenía capacidad de enviar una fuerza militar al frente de batalla en Europa, Asia o los océanos, pues el ejército mexicano en realidad era muy limitado.

Había unos 50.000 efectivos que no conformaban brigadas ni divisiones, y la aviación contaba con solo 25 aviones , por lo que no había posibilidades de abrir una ofensiva. La defensa del país era igual de limitada.

"El país no tenía fuerza antiaérea para repeler cualquier ataque del Pacífico", señala Valdez, pues la principal preocupación del momento era la llegada de Japón a las costas mexicanas.

Una lanzadera de desarrollo

"Se van a trabajar no solo en los campos agrícolas, sino también en los ferrocarriles, en la industria".

Estados Unidos no podía permitirse que el país vecino cayera en el bando contrario, por lo que le dedicó buena parte de su atención.

"Probablemente hubo cierta dosis de presión norteamericana para entrar [en la guerra]. Pero lo que no deja de llamar la atención es cómo estos políticos mexicanos aprovechan ese contexto para lanzar económicamente a México, que va a irse consolidando en los siguientes años", señala Valdez.

La vieja enemistad

Más allá de los acuerdos políticos, entrar en la guerra no era algo popular para el pueblo mexicano.

Una encuesta, de las primeras que hubo en el país, explica Carrillo-Reveles, mostraba que cerca del 70% de los mexicanos no apoyaba el que México participara en la Segunda Guerra Mundial.

"No hay secretaría de Estado mexicana que no haya impreso un cartel donde la bandera mexicana y la norteamericana aparezcan juntas. Pero no necesariamente creo que se haya diluido ese sentimiento en contra de Estados Unidos", explica el historiador.