Quiénes eran las Panteras Negras, el grupo radical de finales de los 60 en EE.UU. y que todavía tiene integrantes en las cárceles

34 minutos

El Partido

En su libro Black Against Empire: The History and Politics of the Black Panther Party, Joshua Bloom y Waldo E. Martin estiman que para 1969 ya tenía más de 5.000 miembros y sus ideas eran populares tanto en comunidades pequeñas como en grandes ciudades, desde Los Ángeles y Chicago hasta Nueva York o Filadelfia.