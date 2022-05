Johnny Depp vs Amber Heard: el severo interrogatorio de la abogada Camille Vásquez que puso a la actriz contra las cuerdas

El caso se relaciona a una columna de opinión que Heard publicó en el diario The Washington Post en 2018 en la que afirmó ser una víctima de abuso doméstico, desde la niñez a la edad adulta, sin mencionar a Depp explícitamente.

La bronca de 2015

Pero Vásquez cuestionó por qué Heard no buscó atención médica a pesar de declarar que había sufrido cortes y moretones durante la caótica pelea.

En respuesta, Heard aseguró. "no a taqué a Johnny, nunca" .

Sin embargo, reconoció que sí había golpeado a Depp en varias ocasiones, que dijo sucedieron después de "años de no defenderme". Su testimonio es que lo golpeó "reactivamente" durante los altercados físicos.

Trifulca en el aeropuerto

Van Ree luego negó públicamente que Heard hubiese abusado de ella durante el altercado, diciendo recordar las actitudes "homófobas" contra la pareja una vez se supo que ambas tenían una relación amorosa y no eran simplemente amigas.

"Johnny Depp no es la única pareja suya a la que ha atacado", dijo Vásquez.

"Nunca he atacado a ninguna pareja", insistió Heard. "Nunca ataqué al señor Depp o ninguna otra persona a la que haya estado románticamente vinculada, nunca".

"Notas de amor"

"Lo siento, me puedo enloquecer. Siento haberte lastimado", escribió. "Me puedo volver malvada cuando me hacen daño".