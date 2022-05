Doctrina Truman: los 33 segundos que sellaron el inicio de la Guerra Fría hace 75 años

¿Qué había cambiado?

No much o , según el galardonado historiador Melvyn Leffler, profesor emérito de la Universidad de Virginia y autor de varios libros sobre la Guerra Fría y política exterior estadounidense: las relaciones entre Occidente y la Unión Soviética fueron tensas desde la concepción misma de esta última .

El dominó

"El gran temor era que pudiera explotar el fermento social y la agitación política que existía en la Europa de la posguerra, no sólo en Europa del Este y parte de Europa Central -donde tenía tropas-, sino en todo el sur y occidente de Europa , donde los partidos comunistas competían por el poder con mucho éxito en Italia y Francia", señaló el historiador en BBC The Forum .

Y la perspectiva era aún más aterradora al aplicar lo que se conocería como "la teoría dominó", que permeó por décadas la política exterior de EE.UU., según la cual la "caída" de un Estado no comunista al comunismo precipitaría la caída de los gobiernos no comunistas en los Estados vecinos.

El telegrama largo

"Muchos funcionarios estadounidenses, incluido Truman, no le prestaron atención. Sin embargo, otros vieron este discurso como casi una declaración de la Tercera Guerra Mundial", le dijo a BBC The Forum Denise Bostdorff, catedrática de estudios de la comunicación de The College of Wooster, Ohio, EE.UU.