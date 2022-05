"Me arrestaron por enfrentarme al responsable de la caída de las criptomonedas"

La repentina caída de dos monedas digitales a principios de mes sorprendió a los inversionistas y borró US$ 400.000 millones de dólares del valor de muchas otras criptomonedas, incluyendo a la más grande: bitcoin.

Chancers invirtió US$ 800.000 de su dinero en una ficha digital llamada Terra Luna en el peor momento.

Gran apuesta

Venta de pánico

En el centro del caos está Do Kwon, un hombre reconocidamente tímido con los medios, quien fue el inventor del sistema Terra en el que se basaban ambas monedas.

Iracundo al no poder comunicarse con Kwon, buscó el paradero en la red y encontró la dirección del criptomillonario en Seúl .

Do Kwon ha sido un personaje elusivo y no ha dado entrevistas desde que sus monedas Terra colapsaran.

"Me entregué"

"No traspasé la propiedad de Do Kwon. Pero según la ley en Corea, es ilegal ir allá para simplemente hablar. Yo no lo sabía", dice Chancers.