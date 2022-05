Viruela del mono: la vacuna contra la enfermedad y otros factores que hacen que el actual brote no sea (tan) preocupante

1 hora

Otro virus ha disparado las alarmas en un mundo que no termina de salir de una pandemia.

Sin embargo, aunque las autoridades médicas señalan que aún no hay mucha información sobre los nuevos brotes y sus posibles vías de transmisión, de momento aseguran que no existen motivos para el pánico ni grandes riesgos para el público en general.

"Es importante enfatizar que la viruela del mono no se propaga fácilmente entre las personas y el riesgo para el público en general es muy bajo ", aseguró Nick Phin, subdirector del Servicio Nacional de Infecciones de la oficina de salud pública de Reino Unido.

Michael Head, investigador sénior en salud global de la Universidad de Southampton señala que, pese a que aún hay lagunas en el conocimiento del actual brote, no cree que la población deba temer niveles de contagios como los que se vieron en la pandemia de coronavirus.

"Creo sería muy raro que viéramos más que algunos pocos casos en cada brote. Y, definitivamente, no veremos niveles de transmisión al estilo de la covid", le dijo a Science Media Centre .

Las autoridades de salud advierten, no obstante, que esto no implica que no se deba vigilar y actuar para contener la diseminación de los casos actuales: los virus mutan frecuentemente y nada garantiza que un brote sea igual al otro.