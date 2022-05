Johnny Depp y Amber Heard: ¿qué busca demostrar el actor en su caso por difamación contra su exesposa?

39 minutos

En una columna de opinión, publicada en el periódico The Washington Post en 2018, la protagonista de Aquaman se refirió a sí misma como "una figura pública que representa el abuso doméstico".

El actor alega en el documento de su demanda que, con las expresiones, su exesposa lo implica como el responsable de dichos abusos, si bien no menciona su nombre explícitamente. Ahora busca probar en el tribunal que lo escrito por Heard nunca sucedió.

El juicio, que se celebra en el estado de Virginia y cuya fase de testimonios podría culminar el próximo 27 de mayo, es un proceso civil, no penal, y el demandante es el responsable de sustentar sus reclamos con evidencia .

Ser el implicado

El caso entre Johnny Depp y Amber Heard se ve ante un jurado en Virginia. Otros estados de EE.UU. no otorgan este derecho en casos civiles y el juicio es solo evaluado por un juez.

Pero en la columna de 2018, la actriz afirma: "Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que alzan la voz".

Falsedad

" Él tiene que probar con evidencia que los incidentes que ella relata, en los que dice que fue sujeto de violencia doméstica, no fueron ciertos ", comenta Roberts.

Malicia

"Significa que no meramente debe probarse que hubo negligencia en la publicación o la expresión, sino que tiene que haber un grado de intención ", dice Torres-Viada.

Esta norma legal fue establecida por la Corte Suprema de EE.UU en el caso The New York Times vs, Sullivan de 1964, con la intención de proteger la libertad de expresión en el país.