Tatiana Proskouriakoff, la “admirable” arqueóloga rusa que revolucionó la interpretación de los jeroglíficos mayas

1 hora

"De todas las mentes brillantes que han iluminado el firmamento de los estudios mayas antiguos, no hay ninguna que despierte tanta admiración, inspiración y absoluta devoción como Tatiana Proskouriakoff", escribió en el artículo "The accidental mayanist: Tatiana Proskouriakoff", publicado en Expedition Magazine .

Una rusa en Estados Unidos

Esparza leyendo "An Album of Maya Architecture" de Proskouriakoff. Allí se puede ver su dibujo de la Estructura K-5 de Piedras Negras.

Ese trabajo se compiló y en 1946 se publicó su estudio An Album of Maya Architecture .

"Eran dibujos no sólo artísticos sino con gran rigor académico. De hecho, en la literatura y en los estudios actuales sobre los mayas se utilizan muchas de sus reconstrucciones de varias de estas ciudades".

Una mirada minuciosa a la iconografía

Fuente de la imagen, Diego Cupolo/NurPhoto via Getty Images

"Sin embargo, muchos de esos monolitos ya se encontraban erosionados, por lo que querían fecharlos por estilo iconográfico, es decir, en aquellos monumentos en que no se podían ver las fechas, trataban de obtener un marco cronológico por los elementos iconográficos o por el estilo de las imágenes ".

En 1950, se publica el libro A Study of Classic Maya Sculpture de Proskouriakoff, "una obra colosal, sorprendente, porque es el estudio más completo que conocemos hasta la fecha", señala Esparza.

"Ha habido avances después de ese libro, pero han sido más bien artículos, textos separados, fragmentados, de autores distintos. Esta es la obra magna en cuanto a estudios iconográficos y, en mi opinión, no hay una obra que supere ese trabajo en la actualidad".

Más que astronomía

"Se creía que el contenido en estos monumentos definitivamente no era histórico e incluso se creía que no había nombres de humanos, se pensaba que todo giraba en torno a tratar de entender este gran tipo de religión cósmica basada en las estrellas".

Giro de 180 grados

"Fue Tatiana que en 1960 rompe completamente con esa visión que tenía no sólo Thompson, sino muchos mayistas sobre la naturaleza de las inscripciones".

"De hecho, sin saberlo, porque en esa época muchos de los glifos no podían leerse, ella intuyó que por el orden en que aparecían uno debía ser el glifo de nacimiento, otro, el glifo de entronización y el otro, el de muerte".

De acuerdo con Esparza, para ella, la repartición de los cartuchos jeroglíficos y el tiempo que pasaba entre ellos, no guardaba relación con ningún ciclo calendárico o astronómico, cuya duración era mucho más extensa.

Esa estructura que detecta Proskouriakoff era "muy similar en muchos monumentos" y se trataba de las vidas de los gobernantes mayas, de eventos históricos, y, "aunque no sabía bien lo que decían esos glifos, tiempo después se demostró que ella tenía razón ".

"Cuando los comparte con Thompson, con este gran mayista que negaba que hubieran datos históricos en las inscripciones, no tuvo otro remedio que decir: 'Señorita Tatiana, tiene la razón, yo estaba equivocado, todos sus datos son muy consistentes y apuntan a que efectivamente los textos mayas tienen narraciones históricas'", cuenta Esparza.

Había reyes

Fuente de la imagen, Diego Cupolo/NurPhoto via Getty Images

"Antes, en la época de Thompson, la gente decía que no había reyes, solo sacerdotes que lo dirigían todo".

Proskouriakoff, por ejemplo, se dio cuenta de que la figura que estaba en una especie de nicho no era un ídolo y que el personaje de abajo no era un sacerdote, sino que "el personaje sentado en el nicho era en realidad el rey y que la persona de abajo era una mujer".

"Un poco más tarde, nosotros identificamos que se trataba de las madres de los reyes. Es así como ella no sólo descubrió la historia ahí contenida, sino que reconoció a las primeras mujeres y la importancia de la genealogía femenina en todo el sistema dinástico maya".

Y hubo conflictos

"Él creía que al no haber información histórica en los textos, los mayas habían sido una, si no la única civilización del mundo antiguo, que carecía de este tipo de registros y que además no eran sociedades bélicas".