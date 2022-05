Viruela del mono: lo que se sabe del inusual brote detectado en varias regiones y por qué no será "como otra pandemia de covid"

1 hora

Esta vez se trata de la viruela del mono y hay más de 90 casos confirmados en al menos 14 países donde normalmente no se esperaría que se registrara esta enfermedad.

Seamos claros: esto no es otra pandemia de covid-19 y no estamos cerca de volver a ver confinamientos para contener la propagación de la viruela del mono.