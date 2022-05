"Me he tenido que esconder de la gente que se quedaba mirándome en espacios públicos"

"Educando a la gente"

"A mis dos hermanas les molestaba mucho que la gente me mirara... intentaron pararse frente a mí. Así que no solo me afecta a mí, también afecta a las personas que me rodean".

"A veces, las personas no se dan cuenta de que están mirando. A mí me educaron diciéndome que era de mala educación mirar fijamente a alguien. Creo que para algunas personas claramente se ha perdido eso, lo hacen de todos modos", señala Mills.

"Mi marca de nacimiento no me define, no me hace la persona que soy. Ahora defino yo mi marca de nacimiento, en lugar de, como pasó durante tantos años, que mi marca de nacimiento me defina a mí".