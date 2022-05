Stranger Things regresa con una nueva temporada "predecible, pero fabulosa"

41 minutos

Alex O'Connell le dio cuatro estrellas en su crítica y escribió: "Si las primeras temporadas de Stranger Things hacían un guiño a ET, el Extraterrestre, y Cuenta conmigo (Stand by Me), ésta (que viene dividida en dos partes, con estrenos escalonados) hace una genuflexión a Pesadilla en la calle del infierno (A Nightmare on Elm Street)".