Qué es una recesión, cuándo fue la última y por qué su sombra hace temer nuevamente a los mercados alrededor del mundo

En los pasillos de Davos el tema "hot" del momento es si viene o no viene una recesión global.

"Potencial confluencia de calamidades"

Aclarando el significado de sus palabras, dijo que si bien no espera una recesión para las principales economías del mundo, tampoco puede descartarla.

"No, no en este momento, (pero) no significa que esté fuera de discusión", explicó en la sesión inaugural de Davos.