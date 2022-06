"Nada parecido existió antes": empresas tecnológicas fabrican chips informáticos con células humanas, pero ¿es ético?

Tejidos, células y donaciones

"Como se ha comentado recientemente en un estudio, no hay pruebas de que las neuronas de una placa tengan ninguna experiencia cualitativa o consciente, por lo que no pueden estar angustiadas y, al no tener receptores de dolor, no pueden sentirlo. Las neuronas han evolucionado para procesar información de todo tipo, ser dejadas completamente sin estimular, como se hace actualmente en todo el mundo en los laboratorios, no es un estado natural para una neurona. Todo este trabajo permite que las neuronas se comporten como la naturaleza pretende en su nivel más básico", agregó.