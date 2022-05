Muere el actor Ray Liotta, el inolvidable protagonista de "Buenos muchachos"

En timpos recientes se lo pudo ver en "Historia de un matrimonio", filme de 2019 dirigido por Noah Baumbach en el que interpretaba a un duro abogado, y regresó al género mafioso con "No Sudden Move" de Steven Soderbergh y la precuela de la serie "Los Soprano" "The Many Saints of Newark", ambas estrenadas en 2021.