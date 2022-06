La (sin) razón de que el norte esté en la parte superior de la mayoría de los mapas del mundo

1 hora

Aunque los cuatro puntos cardinales de una brújula están definidos por las realidades físicas del Polo Norte magnético (norte-sur) y la salida y puesta del Sol (este-oeste), no hay ninguna razón que le confiera al norte automáticamente esa distinción.

Fuera de concurso

El este arriba

Fuera del mundo terrestre, en las fronteras del mapa, el tiempo terrenal termina y es reemplazado por el presente eterno del cielo, donde no hay necesidad de puntos cardinales. Y en la esquina inferior del mapa hay una figura cabalgando hacia fuera del marco, mirando hacia atrás al mundo que abandona. La inscripción sobre él dice: "Continúa".

Aunque no es un mapa convencional, pues más que mostrar un camino físico traza uno espiritual, sí es una prueba de que los mapas podrían haber tenido al este como norte.

Y es que "la dirección también tiene que ver con la identidad y esa es una declaración espiritual y teológica, no geográfica", subraya el historiador de mapas islámicos Yossef Rappaort.

El sur emerge

Aunque no sea el foco de esos mapas, el continente europeo tiene un nombre hermoso: "'El entretenimiento de quien anhela viajar por los horizontes". Esa es la traducción literal", cuenta el historiador.

MacArthur escribió en la leyenda en el mapa: "Ya no se revolcará el Sur en un pozo de insignificancia llevando al norte sobre sus hombros por poco o ningún reconocimiento de sus esfuerzos. Finalmente el sur emerge en la cima ".

El norte, por defecto

Sin embargo, como no poseemos una brújula neurológica interna, desde una perspectiva científica, no tenemos un sentido innato del norte magnético.

¿Y los demás?

"El verdadero salto para poner el norte arriba vino con la propagación de la navegación en alta mar. Esa e strella del n orte e ra absolutamente crítica para encontrar tu lugar en esos mares desconcertantes donde no hay características físicas que te digan dónde estás".

Su mapa, famoso por ser el primero en tener en cuenta la curvatura de la Tierra (aunque no el primero en poner el norte arriba), fue diseñado para ayudar a los marineros a navegar alrededor del mundo, usando líneas de latitud y longitud para trazar una ruta recta.

El norte está en la cima, pero no porque importara más, sino por todo lo contrario. Los polos Norte y Sur se proyectan al infinito y "no importaban", según Mercator, pues no había interés en navegar hacia ellos.