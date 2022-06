Jubileo de Platino: ¿comenzó una transición silenciosa en Reino Unido entre la reina Isabel y el príncipe Carlos?

1 hora

Hay quienes afirman que, pese a que no se espera un cambio en el trono próximamente, las actividades del Jubileo son un signo de que ha comenzado una transición con el heredero, el príncipe Carlos, quien ha sustituido a la reina públicamente en varias compromisos.

La diferencia con los jubileos ateriores

Contrario a lo sucedido este año, cuando la reina casi no ha sido vista en sus actividades de aniversario, en 1977, el año de su Jubileo de Plata, visitó 36 condados diferentes de Reino Unido, así como nueve países de la Mancomunidad.

El comienzo de la transición

Pero la suya no será la única ausencia destacable. Su esposo, el príncipe Felipe , quien la apoyó discretamente durante su reinado, falleció el pasado año. Esta es la primera gran ceremonia real en la no estará.

"De la manera más británica posible, no declarada, no escrita y de la que no se habla, la transición ha comenzado", sostiene Dymond.