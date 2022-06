Demandan a Mariah Carey por los derechos de autor de “All I want for Christmas is You”

Redacción

BBC News Mundo

13 minutos

Fuente de la imagen, Getty Images

La cantante Mariah Carey está siendo demandada por violar los derechos de autor por su megaéxito navideño de 1994, "All I Want for Christmas is You" (Todo lo que quiero para la Navidad eres tú).

El compositor Andy Stone dice que coescribió una canción con el mismo nombre cinco años antes, argumentando que Carey explotó su "popularidad" y "estilo".

A pesar de compartir un título, las dos canciones parecen musicalmente diferentes, pero Stone afirma que Carey causó confusión y no pidió permiso.

Carey aún no ha respondido.

La canción de Mariah Carey, imprescindible en cualquier lista de reproducción en la Navidad, es uno de los éxitos navideños más conocidos de todos los tiempos.

Desde que apareció en el álbum Merry Christmas en 1994, ha encabezado las listas de éxitos en varios países y, según los informes, en 2017 le había hecho ganar a Carey más de US$60 millones en regalías.

La canción ha sido reproducida mil millones de veces en Spotify.

En un libro de memorias reciente, Carey admitió haber compuesto "la mayor parte de la canción en un pequeño y barato teclado Casio".

Stone, que actúa bajo el nombre de Vince Vance con la banda Vince Vance and the Valiants, reclama al menos US$20 millones en daños.

La demanda dice que Carey, así como su coguionista Walter Afanasieff y el sello discográfico Sony Music Entertainment, obtuvieron "beneficios inmerecidos" de la canción, argumentando que los acusados "con conocimiento, deliberada e intencionalmente participaron en una campaña" para infringir los derechos de autor.

Fuente de la imagen, Getty Images Pie de foto, Carey aun no ha respondido a las declaraciones.

Stone argumenta que nunca dio permiso para que su canción se usara para ningún propósito, incluida "la creación de una obra derivada".

No está claro por qué hasta ahora se presenta el desafío legal, 28 años después del lanzamiento de la canción de Carey.

La denuncia dice que los abogados de Stone contactaron por primera vez a Carey y sus coacusados el año pasado, pero "no pudieron llegar a ningún acuerdo".

No es inusual que diferentes canciones tengan el mismo nombre, y la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos enumera 177 entradas en su sitio web bajo el título "Todo lo que quiero para Navidad eres tú".