¿Qué es un embarazo ectópico y qué mujeres corren más riesgos de sufrir esta complicación?

Sin embargo, en algunas ocasiones esto no ocurre y el óvulo fecundado no llega hasta el útero, sino que se implanta en la trompa o puede acabar en un ovario, el cuello uterino o incluso en el abdomen.

Llevar a término los embarazos tubáricos es casi imposible, porque un óvulo fecundado no sobrevive mucho tiempo fuera del útero. ¿La razón? Otras partes del cuerpo simplemente no pueden proteger y nutrir a un embrión, porque no están diseñadas para ello.