Roe vs Wade: Norma McCorvey, la controvertida mujer que originó la histórica decisión que legalizó el aborto en EE.UU. (y que luego se convirtió en una activista provida)

24 junio 2022, 16:06 GMT

El caso Roe vs Wade fue en un hito de los derechos de la mujer en Estados Unidos.

¿Quién era Jane Roe?

En el documental Aka Jane Roe (2020) se le preguntó si extrañaba a su familia. McCorvery respondió: "No puedes extrañar algo que nunca tuviste".

El caso Roe vs Wade

Sus abogadas, Sarah Weddington y Linda Coffee, presentaron una demanda en su nombre en un tribunal federal de EE.UU. contra el fiscal de distrito local, Henry Wade, (de ahí el nombre del caso Roe vs Wade) alegando que las leyes de aborto de Texas eran inconstitucionales.

"Jane Roe es cada mujer"

"El aborto continuará, sea legal o no. Las mujeres morirán por esto", dijo McCorvey en una de las cientos de entrevistas que ofreció.

En esas declaraciones a la prensa también hizo una confesión. Dijo que no había sido violada como había denunciado en un principio.

"Soy una mujer sencilla con una educación de noveno grado que quiere que las mujeres no sean acosadas o condenadas", le dijo al diario The New York Times en 1994.