Precio combustible: ¿Qué técnicas para ahorrar gasolina realmente funcionan? (Y cuáles son un mito)

33 minutos

1) ¿Es 90km/h la mejor velocidad para optimizar el combustible?

2) ¿Debo apagar el aire acondicionado?

3) ¿Conducir en punto muerto ahorra combustible?

Conducir por inercia es cuando maneja con el automóvil en punto muerto o con el pedal del embrague presionado.La asociación automovilstica AA no lo recomienda. No solo podría ser inseguro (porque no podría acelerar para salir de una situación complicada), sino que es poco probable que le ahorre gasolina.Según la AA, la mayoría de los automóviles tienen controles eléctricos que cortan el suministro de combustible cada vez que se levanta el pie del acelerador, por lo que no se gana nada al deslizarse por inercia.