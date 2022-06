Cuáles son los "12 pasos" de Alcohólicos Anónimos para recuperar adictos

1 hora

"Para cuando tuve la edad en que se puede empezar a beber legalmente, yo ya era un visitante habitual de los centros de tratamiento de alcoholismo, iba una y otra vez al médico, una y otra vez me llevaban arrestado a la estación de policía".

Los 12 pasos

Ese plan incluye la sumisión ante un poder espiritual superior, el reconocimiento del alcoholismo como un problema que no tiene final, la reparación de los daños causados a las personas afectadas por la adicción y un despertar espiritual a través de la oración o la meditación. (Vea la descripción detallada de cada uno de los pasos al final de este artículo).

Fundado por Bill Wilson y Bob Smith en Akron, en el estado de Ohio, Estados Unidos, AA se desprendió de una organización cristiana estadounidense llamada The Grupo Oxford.

Los principios han sentado las bases para otros grupos que no tienen vínculos directos con AA.

En algunos pueblos pequeños donde no hay grupos dedicados a un trastorno específico se alienta a los pacientes a que concurran a otra reunión de adictos, aunque sea de otra clase: que los adictos al juego busquen apoyo en una sesión de alcohólicos, por ejemplo.

La teoría del ayudante

Muchas películas y series de TV, de "The Sopranos" a "Mad Men", "House of Cards" o "The West Wing", retratan la relación entre el adicto y su espónsor. Muchas veces, los primeros reciben apoyo emocional y espiritual, además de la guía práctica, de parte de sus padrinos.