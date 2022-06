Lynn Fitch, la mujer detrás del principal intento de prohibir el aborto en EE.UU.

28 minutos

Lynn Fitch podría ser la abogada que termine con Roe vs. Wade.

Para ello hicieron uso del caso Dobbs vs. la Organización de la Salud de la Mujer de Jackson, que se centra en una ley de Mississippi que prohib ía el aborto después de las 15 semanas de embarazo, incluso en casos de violación o incesto.

Fitch -quien ha declinado ser entrevistada-, ha argumentado que anular Roe vs. Wade sería "cambiar el juego" y "animar" a las mujeres al eliminar lo que describió como una falsa elección entre la familia y la carrera."Hace cincuenta años si eras una mujer profesional querían que tomaras una decisión (entre seguir siendo profesional o madre). Ahora no tienes que hacerlo", dijo en Pro-Life Weekly. "Tienes la opción en la vida de realmente lograr tus sueños, tus metas y también tener esos hermosos hijos".Si ella gana el caso y Roe vs. Wade cae, unos 40 millones de mujeres pueden perder el acceso al aborto, advierten los defensores del derecho a decidir.