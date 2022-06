"Rusia es lo que es y no nos avergonzamos de mostrar quiénes somos": la desafiante entrevista del canciller Serguéi Lavrov con la BBC

Sin embargo, este jueves, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, me miró a los ojos y me dijo que las cosas no son lo que parecen.