Qué es la neurodiversidad y cómo las redes sociales ayudan a las personas a ser diagnosticadas

¿Qué es?

Lawrence Fang, director del proyecto de neurodiversidad de la Universidad de Stanford (Estados Unidos), lo define de la siguiente manera: "Es solo una forma de describir que nuestros cerebros son diferentes y, como cualquier ser humano, no serás bueno en todo".

"La diversidad de género es algo que puedes identificar fácilmente, así como la diversidad étnica racial es algo que puedes detectar fácilmente porque puedes verlo. Pero la neurodiversidad es algo que no se puede ver la mayor parte del tiempo", agrega.

Algunos pueden ser sensibles a los entornos que provocan una sobrecarga sensorial. Otros pueden procesar la información de una manera diferente, mientras que algunos pueden no ser capaces de leer las expresiones faciales o pueden tener dificultades para identificar números y palabras.

Dificultades con el diagnóstico

"Veía a mi psiquiatra, quien decía que todas estas cosas con las que estaba luchando eran síntomas de depresión . Sabía que no estaba deprimida y ahora sé que eran ejemplos de disfunción ejecutiva".

Fang explica que el proceso de obtener un diagnóstico formal varía ampliamente en todo el mundo y puede ser muy costoso, razón por la cual muchas personas no siguen esta ruta, aunque advierte que buscar ayuda profesional tiene importantes beneficios.

"Creo que la preocupación potencial podría ser que, a veces, hay sitios web que diagnostican a las personas en función de lo que dicen los parámetros pero, de hecho, no es tan sencillo como un diagnóstico de un sitio web", señala.

Apoyo en las redes sociales

"La identidad es invisible, especialmente si no tienes el lenguaje para explicar esa experiencia", dice.

"Es realmente difícil cuantificar esas experiencias si no tienes ninguna imagen de personas como tú".

Más difícil para las mujeres

Camuflar o enmascarar es el uso de estrategias para disimular las características autistas y compensar las dificultades sociales asociadas con ello. Estas estrategias pueden ser utilizadas conscientemente o no.

En entornos escolares, por ejemplo, Fang señala: "Si apruebas tu trabajo (de clase) y estás callado, a los maestros no les importa, piensan que estás bien".

Estigma

"Participé en ComicCon el año pasado. Estaba hablando en el escenario y luego alguien se me acercó. Creo que tenía cuarenta y tantos años, y me dijo: 'Me diagnosticaron después de leer tu blog; soy autista'".