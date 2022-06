"Usó su pedestal como el hombre más rico del mundo": presentan demanda millonaria contra Elon Musk por promocionar una criptomoneda

52 minutos

Desde que Musk comenzó a promover la moneda virtual, los inversores han perdido alrededor de US$ 86.000 millones, estim a Johnson . Le gustaría que Musk reembolsara a los inversores esta suma, además de pagar el doble en daños y perjuicios: US$ 172.000 millones adicionales.

Johnson nombró al fabricante de coches eléctricos Tesla de Musk en la demanda, ya que acepta dogecoin como pago de ciertos productos derivados. SpaceX también fue incluida por haber nombrado a uno de sus satélites como dogecoin. El demandante comparó la dogecoin con una estafa piramidal, ya que la moneda virtual no tiene valor intrínseco ni es un producto. Además, no está respaldada por un activo tangible y el número de "monedas" es ilimitado.

Poco después, un usuario de Reddit autodenominado "Satoshi" creó el foro SatoshiStreetBets, con el objetivo original de hacer un "efecto GameStop" pero con el mercado de las criptodivisas. Uno de los primeros posts del foro decía: "Let's make DOGECOIN a thing. That's it. That's the post." ("Hagamos del DOGECOIN una cosa real. Eso es todo. Ése es el post).