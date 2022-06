La brutalidad de los linchamientos: "Solemos decir que son de gente salvaje, pero eso no explica el fenómeno"

31 minutos

En conversación con BBC Mundo, advierte que hay muchos prejuicios que hay que evitar para lograr entender por qué ocurre n los linchamientos : "Estamos acostumbrados a decir que los linchamientos son de gente salvaje, pero esa no es la explicación".

Uno no se explica cómo es posible que uno se pueda convertir en algo así. Pero la personalidad del individuo se desdibuja ahí, y eso también ocurre en otros contextos más positivos, como cuando la gente grita en un concierto y hasta besan al que tienen al lado aunque no lo conozcan.

Yo creo que en el caso específico de los linchamientos, no es una decisión meditada, pensada. La gente no se da un tiempo para pensar si lo que está haciendo está bien o le conviene. Lo que no significa que sea irracional.