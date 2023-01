El exilio de hace 1.400 años que marca el inicio del islam

No hay consenso sobre la fecha exacta de este evento histórico. Por varias razones. Empezando por el hecho de que la cuenta del tiempo en aquel entonces era diferente a la de hoy.

Significado

"La Hégira no es solo una inmigración física del cuerpo a otro lugar, sino también un tema que involucra la espiritualidad", explica.

"Me parece muy revelador que existan tales similitudes entre religiones. Son salidas de lugares de opresión a lugares donde la gente puede vivir su religiosidad y espiritualidad de la mejor manera posible", analiza la antropóloga Francirosy Barbosa.

Medina

"Está la idealización de la ciudad virtuosa, aquella donde no habría injusticia", dice Kus.

"Por lo general, las suras reveladas en La Meca tenían expresiones como 'oh gente', 'oh humanos'. En Medina, la dirección es 'oh creyentes', porque allí Dios ya estaba hablando a los fieles. En Medina, la gente ya es musulmana", enfatiza.