El país que pasó de perseguir las drogas con pena de muerte a ser quizás el más liberal del mundo ante la marihuana

1 hora

"Una cosa está clara. Ya no se puede ir a la cárcel en Tailandia sólo por consumir cannabis", dice Tom Kruesopon, un empresario pionero que ayudó a convencer al gobierno de que cambiara su enfoque.

"Puedes ir a la cárcel por hacer otras cosas, como fumar en público, causar molestia pública o por crear y vender un producto a partir del cannabis para el que no has obtenido la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos. Pero Tailandia es el primer país del mundo donde no se puede ir a la cárcel por cultivar o consumir la planta", agrega.