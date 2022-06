La familia argentina que recorrió el mundo durante 22 años en un auto de 1928

Salieron dos y regresaron seis, tras visitar 102 países en cinco continentes, con unas ganas irrepresibles de contar que lo más lindo que encontraron fue la gente, y de decirle al mundo que por más imposible que parezca un sueño no sólo se puede sino que se debe cumplir.

Tras seis años de casados, lo que estaba en el horizonte eran hijos pero, aunque los querían, la perspectiva encendió alarmas: "Si los tenemos nunca vamos a poder viajar porque con hijos no se puede", pensaron.

"Muy, muy loco"

"Hablar de ir a cumplir tu sueño en el 2000 no era lo mismo que en 2020; los sueños eran algo para soñar. No había redes sociales mostrándote otros viajeros o comunicándote con gente de otros países, entonces a la gente le parecía que lo que planeábamos era muy, muy loco".

Aunque parecía no prometer mucho más que problemas, recorrió 362.000 kilómetros a su ritmo pausado, "arrancándole sonrisas a quienes lo veían pasar".

"Momento trágico"

"Nos consiguió no una sino tres empresas de barcos que querían llevarlo gratis. Escogí una y el dueño de otra que no escogí me dijo: 'Al menos déjenme que les pague su viaje en avión'".