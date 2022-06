El Sistema: cómo el reconocido programa de educación musical de Venezuela transformó a un marginado barrio escocés

13 minutos

Pero antes de ver cuáles fueron los resultados del ensayo, es importante explicar que Raploch no tiene buena fama. En los diccionarios en inglés el nombre de la zona también figura como un adjetivo peyorativo para describir a personas "ordinarias, llanas, poco distinguidas; toscas, groseras".

No obstante, algo ha cambiado en estos años.

Haciendo ruido

Una década después, el gusto por lo musical no ha hecho más que crecer. Dos de los niños que tocaron en el concierto, Solomon y Dylan, son ahora miembros habituales de la Orquesta Sinfónica de Raploch .

"No entendía realmente lo grande que era", dijo, "pero estaba muy emocionada, ver a Gustavo y ver tocar a la orquesta Simón Bolívar fue increíble. Estaba totalmente inspirada".

" Fue una experiencia que nunca olvidaré . Antes del Big Noise no conocía los chelos, los violines... nunca se me pasó por la cabeza. Ni mi madre ni mi padre, ni ningún miembro de mi familia aprendieron nunca a tocar un instrumento".

Siguiendo el ejemplo venezolano

El programa The Big Noise comenzó en Raploch en 2008 y fue el primero de una serie de proyectos, inspirados en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, que Escocia puso en marcha.

Parte del paisaje

De vuelta a Raploch, se intuye que la oficina de The Big Noise se ha vuelto parte de la vida cotidiana.

Las chicas no se impresionaron. ¿La razón? Una toca el violín y la otra el chelo. Esto se prueba lo que se ha avanzado en una década, ya no es sorprendente que jóvenes sepan tocar un instrumento.

Esa misma noche un concierto de la orquesta sinfónica en una iglesia, Ben Morrison, un tubista de 18 años, celebraba su graduación, tras pasar 11 años como parte del proyecto The Big Noise.

La celebración, sin embargo, tiene un sabor amargo. "Me encanta cada minuto", dijo. "Me encanta toda la música. Por desgracia, ya he cumplido mis años, espero poder volver como ayudante".